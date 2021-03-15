В Аргентине задержали пять подозреваемых в нападении на машину президента

Альберто Фернандес (Фото: Marco Ugarte / AP)

Полиция Аргентины задержала пять человек, которых подозревают в нападении на автомобиль, в котором находился глава государства Альберто Фернандес. Об этом сообщает местный телеканал Todo Noticias.

Сотрудниками полиции были проведены следственные действия, в том числе несколько обысков. По сообщению телеканала, полицейским удалось идентифицировать восемь участников инцидента с президентским автомобилем и задержать пятерых из них.

Нападение на микроавтобус, в котором ехал Фернандес, произошло в субботу 13 марта, когда глава государства посещал пострадавшие от пожаров районы в провинции Чубут. Официальная делегация передвигалась в микроавтобусе по городку Лаго-Пуэло. Транспорт был окружен протестующими, недовольными реализацией крупного горнодобывающего проекта, который продвигает губернатор провинции Мариано Арчони. Позже они начали бросать камни в машину и даже разбили одно из окон. В результате инцидента никто не пострадал.