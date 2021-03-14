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Захарова ответила сделавшему ей предложение болгарскому журналисту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мужчин контролировать свои эмоции. Так она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» прокомментировала перфоманс болгарского журналиста Бориса Анзова, который с папахой, саблей и конем приехал к МИДу, чтобы сделать предложение Захаровой.

«Что я могу сказать, я считаю, что мужчины должны контролировать свои эмоции», — сказала Захарова.

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании у здании МИДа четверых человек. По данным источника, среди задержанных оказался журналист из Болгарии Борис Анзов, который устроил представление с ансамблем в национальной кавказской одежде, папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом.

В отделе полиции мужчина пояснил, что пришел к зданию МИД делать предложение Марии Захаровой, его оштрафовали на 500 руб. за мелкое хулиганство.

Агентство отмечает, что корреспондент «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов и Мария Захарова знакомы. Анзов неоднократно преподносил Захаровой подарки, в том числе картину собственного исполнения и именное национальное болгарское платье.

МИД Мария Захарова Болгария предложение
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