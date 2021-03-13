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Вуз в Англии решил отказаться от «отца» и «матери»

Вид на здание Манчестерского университета
Вид на здание Манчестерского университета (Фото: TheUniversityOfManchester / Facebook)

Манчестерский университет призвал сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины, в том числе заменить слова «отец» и «мать» на слово «родитель».

Руководство разработало и распространил отдел университета, отвечающий за гендерное и расовое равенство.

В документе перечислили список нежелательных терминов и их альтернатив. Так, вместо слов «он» и «она» — «вы», «они», вместо слов «мужчина» и «женщина» — «человек» и «люди», вместо «дамы» и «господа» — «все» и «коллеги», вместо «мать и отец» — «родитель» или «опекун», вместо «муж» и «жена» — «партнер».

При этом в Манчестерском университете отрицают запрет на использование каких-либо слов, передает «Би-Би-Си». По их словам, использование гендерно-нейтральных терминов лишь рекомендация.

По данным телеканала, депутат-консерватор от Сток-он-Трент Норт Джонатан Гуллис раскритиковал руководство, заявив, что его авторы «сошли с ума».

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи пострадавшим из-за пандемии студентам, Манчестерский университет спустил время и деньги на разработку руководства по прогрессивному английскому, — возмутился генеральный секретарь Союза свободы слова Тоби Янг.

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