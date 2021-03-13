Бывший вице-президент США Майк Пенс стал дедушкой

Майк и Карен Пенс с внучкой (Фото: KarenPence / Twitter)

Бывший вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен объявили о рождении первой внучки.

«Так рады сообщить о появлении нашей первой внучки Эйвери Грейс Пенс, родившейся на этой неделе у нашей удивительной невестки Сары и нашего сына Майкла!» — написала Карен Пенс в Twitter.

Карен Пенс также опубликовала фотографии с мужем, на которых они обнимают новорожденную.

Майк Пенс занимал пост вице-президента при президенте США Дональде Трампе. Он сложил свои полномочия 20 января, когда в должность главы государства вступил Джо Байден. Преемницей Пенса стала Камала Харрис.