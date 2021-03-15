Диетологи дали советы по переходу к Великому посту без вреда для здоровья

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В понедельник, 15 марта, у православных христиан начинается Великий пост. Эксперты в области диетологии рассказали РБК, как правильно переходить к постному питанию без вреда для здоровья.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это соответствие энергетической ценности, калорийности рациона нашим энергозатратам. Если мы снизим объем потребления пищи и уменьшим калорийность рациона и он будет ниже наших энергозатрат, мы начнем худеть, истощаться, и это будет ударом по здоровью в значительной степени. Если мы будем есть много, то появится избыточная масса тела, потом ожирение и букет заболеваний», — сказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

При этом, отметил эксперт, важно соблюдать и второе правило — это соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям человека в пищевых и биологически активных веществах.

«Порядка трети из них незаменимы. Если они есть в рационе, они поступают во внутреннюю среду человека, то мы здоровы. Если их мало или совсем нет, то мы заболеваем. Для того чтобы 177 химических соединений поступило в наш организм, рацион должен быть разнообразным. Мы знаем, что рацион из картошки, моркови, свеклы, капусты будет в дефиците по незаменимым аминокислотам, а вот если мы туда добавим соевые бобы, фасоль, горох, где белок близок к животному белку, можно будет восполнить дефицит», — пояснил Тутельян.