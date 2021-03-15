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Диетологи дали советы по переходу к Великому посту без вреда для здоровья

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

В понедельник, 15 марта, у православных христиан начинается Великий пост. Эксперты в области диетологии рассказали РБК, как правильно переходить к постному питанию без вреда для здоровья.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — это соответствие энергетической ценности, калорийности рациона нашим энергозатратам. Если мы снизим объем потребления пищи и уменьшим калорийность рациона и он будет ниже наших энергозатрат, мы начнем худеть, истощаться, и это будет ударом по здоровью в значительной степени. Если мы будем есть много, то появится избыточная масса тела, потом ожирение и букет заболеваний», — сказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

При этом, отметил эксперт, важно соблюдать и второе правило — это соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям человека в пищевых и биологически активных веществах.

«Порядка трети из них незаменимы. Если они есть в рационе, они поступают во внутреннюю среду человека, то мы здоровы. Если их мало или совсем нет, то мы заболеваем. Для того чтобы 177 химических соединений поступило в наш организм, рацион должен быть разнообразным. Мы знаем, что рацион из картошки, моркови, свеклы, капусты будет в дефиците по незаменимым аминокислотам, а вот если мы туда добавим соевые бобы, фасоль, горох, где белок близок к животному белку, можно будет восполнить дефицит», — пояснил Тутельян.

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Эксперт в области диетологии, главный врач Тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России Лариса Боярская рекомендует не расценивать период Великого поста как диету. Она отметила, что сброшенные килограммы вернутся сразу же после перехода к обычному режиму питания, так как потеря веса происходит за счет мышечной массы тела, а не жировой.

«Исключение из рациона животного белка приводит к его дефициту в организме. В питание необходимо включать новые виды продуктов — сою, несколько видов растительных масел (оливковое, кукурузное, льняное, кунжутное), чечевицу, нут, горох, фасоль, растительное молоко — кокосовое, овсяное, соевое, рисовое, миндальное. Поскольку в рационе отсутствуют животные белки, которые обеспечивают период насыщения в течение трех-четырех часов, то увеличится количество приемов пищи. На здоровый перекус можно использовать фрукты, ягоды, овощные чипсы (самостоятельного приготовления), орехи (в первой половине дня и не более 30 г)», — советует диетолог.

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По словам Боярской, в период поста также важно восполнять уровень железа в организме. Для этого необходимо отдать приоритет таким продуктам, как гречневая крупа, чечевица, бурый рис, ржаной хлеб и капуста.

«Целесообразно индивидуально подобрать комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, поэтому консультация вашего лечащего врача обязательна», — добавила она.

Внештатный диетолог «РЖД-Медицины» Анна Басова отмечает, что пост подходит не каждому человеку. «Если есть какие-то заболевания, лучше проконсультироваться с врачом. Тем более это приходится на период весны, а заболевания желудочно-кишечного тракта в этот период чаще всего обостряются, что может стать двойной нагрузкой на организм». По ее словам, люди с заболеваниями пищеварительной системы не могут восполнить животный белок из растительной пищи.

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