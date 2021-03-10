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Умер сыгравший в фильме «Летят журавли» Николай Сморчков

Николай Сморчков
Николай Сморчков (Фото: unikino.ru)

Актер Николай Сморчков умер от COVID-19 на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте российского Союза кинематографистов.

Сморчков родился 9 августа 1930 года в деревне Иваньково Ивановской области. В 1953-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После этого играл в Театре-студии киноактера.

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Фото:Stefan Wermuth / Bloomberg

В кино Сморчков впервые снялся в 1951 году. Его первая роль — колхозника Жени Струкова в фильме «Сельский врач». Он сыграл более 200 ролей. Среди них — раненого солдата Захарова в фильме «Летят журавли», солдата на переправе в «Балладе о солдате», старшины в «Ивановом детстве», русского солдата в «Войне и мире», оперативника в «Джентельменах удачи», ординарца в «Освобождении».

Последнюю роль Сморчков сыграл в 2018 году — дядю Ваню в фильме «Своя земля» режиссера Сергея Раевского.

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Умерли
Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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