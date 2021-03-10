Умер сыгравший в «Начальнике Чукотки» актер Иосиф Конопацкий

Иосиф Конопацкий (Фото: Марина Заболотняя / Facebook)

В Норвегии на 96-м году жизни скончался советский и российский актер, народный артист РСФСР Игорь Конопацкий. Об этом РБК сообщила его дочь Ирина Конопацкая.

«У папы было больное сердце, просто разрыв сердца или инфаркт. Он жил в последнее время в Норвегии, и из-за пандемии [ему] никак не удавалось приехать. Похоронен он будет в Норвегии в Тронхейме, на кладбище, где захоронены русские солдаты», — сказала Конопацкая. По ее словам, дата похорон еще неизвестна, поскольку в Норвегии ждут приезда родственников актера. «Решаем вопросы с вылетом», — сказала она РБК.

Иосиф Конопацкий родился 4 октября 1925 года в Ленинграде. В 1930-е после ссылки отца он вместе с семьей переехал в город Котлас Архангельской области, где в 1940-м стал актером городского театра.

В 1944-м он переехал в Москву и через три года окончил Оперно-драматическую студию им. К.С. Станиславского. В разные годы Конопацкий играл в Московском академическом Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, в Рижском русского театра им. А.П. Чехова, Тбилисском драматическом театре им. А.С. Грибоедова, Иркутском драматическом театре, Ленинградском театре имени Ленсовета и в театре имени В. Ф. Комиссаржевской. В 1986 году получил звание Народного артиста РСФСР.