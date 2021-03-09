Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 17:24
Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным РБК Cтиль и Bentley, 21:32 Драчев отреагировал на иск от Союза биатлонистов России Спорт, 21:31 Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах Общество, 21:15 Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн Финансы, 21:11 «Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы Политика, 21:00 Путин одобрил идею закрепить правовой статус начинающих ученых Общество, 20:54 Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл о расовом вопросе Политика, 20:50 Секретарь СНБО объяснил идею сделать английский государственным языком Общество, 20:35 Союз биатлонистов России подал иск к бывшему президенту Спорт, 20:25 Facebook ответил на требование Роскомнадзора разблокировать статью РБК Технологии и медиа, 20:07 Норвегия обжаловала дисквалификацию Клебо за сломанную палку Большунова Спорт, 20:05 Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот» Общество, 19:59 «Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO Бизнес, 19:57 Владимир Белановский ушел с поста замглавы Минцифры Политика, 19:51
Общество ,  
0 

Путин одобрил идею закрепить правовой статус начинающих ученых

Владимир Путин и Валерий Фальков во время рабочей встречи в Кремле
Владимир Путин и Валерий Фальков во время рабочей встречи в Кремле (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение закрепить в законе о науке статус начинающих ученых. Об этом он сказал на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Фальков предложил закрепить понятие и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий. «Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства», — ответил Путин.

В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов»
Общество

Глава Минобрнауки пояснил, что пока на уровне подзаконных актов есть только разные трактовки касательно статуса молодых ученых, что мешает сфокусировать меры государственной поддержки.

В 2018 году опрос РАНХиГСа показал, что молодые специалисты считают профессию ученого одной из наименее перспективных в России. Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко указывал, что дело может быть не только в уровне оплаты труда. «У меня есть подозрение, что наиболее уверены в своем будущем люди, чья профессия предполагает четко прописанный регламент. Для ученого цена ошибки велика, но и цена удачи выше, чем у военного или полицейского», — пояснил он.

Владимир Путин закон ученые
Материалы по теме
Путин удивился успехам лауреатов премии для молодых ученых
Общество
В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов»
Общество
Полицейский оптимизм: почему молодые ученые не верят в профессию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter