Путин одобрил идею закрепить правовой статус начинающих ученых

Владимир Путин и Валерий Фальков во время рабочей встречи в Кремле (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение закрепить в законе о науке статус начинающих ученых. Об этом он сказал на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Фальков предложил закрепить понятие и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий. «Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства», — ответил Путин.

Глава Минобрнауки пояснил, что пока на уровне подзаконных актов есть только разные трактовки касательно статуса молодых ученых, что мешает сфокусировать меры государственной поддержки.

В 2018 году опрос РАНХиГСа показал, что молодые специалисты считают профессию ученого одной из наименее перспективных в России. Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко указывал, что дело может быть не только в уровне оплаты труда. «У меня есть подозрение, что наиболее уверены в своем будущем люди, чья профессия предполагает четко прописанный регламент. Для ученого цена ошибки велика, но и цена удачи выше, чем у военного или полицейского», — пояснил он.