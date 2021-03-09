Умерла народная артистка России Татьяна Иванова

Татьяна Иванова (Фото: yarregion.ru)

В Ярославле скончалась народная артистка России, актриса театра драмы имени Федора Волкова Татьяна Иванова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«7 марта 2021 года на 74-м году жизни скончалась актриса театра, народная артистка России Татьяна Борисовна Иванова», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким актрисы выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, а также департамент культуры региона.

«Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе», — написал Миронов на своей странице во «ВКонтакте».

Иванова служила в театре им. Федора Волкова с 1971 года после окончания Ярославского театрального училища. За время работы артистка сыграла более 100 ролей в различных спектаклях, ее игра была отмечена несколькими наградами. В департаменте культуры Ярославской области отметили мнение критиков, что Иванова «органически входила как в комедийные, так и в драматические роли».