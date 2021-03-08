Умер дрессировщик львов Борис Бирюков

Борис Бирюков с дрессированными львами (Фото: Г. Поляк / РИА Новости)

Дрессировщик львов Борис Бирюков скончался на 85-м году жизни 8 марта. Об этом сообщил Росгосцирк в Facebook.

«Ушел из жизни народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, — Борис Бирюков», — говорится в сообщении.

Администрация Росгосцирка выразила соболезнования родным и близким артиста.

В Росгосцирке напомнили, что Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении. Корни его цирковой династии уходят в XVIII век — к цирковой династии Танти. Он начал работать в цирке в Туркменской ССР. Вначале Бирюков выступал с акробатическими и гимнастическими номерами. Позже он работал в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады. Однако его главным призванием стала дрессировка львов.

С 1996 года Борис Бирюков стал главой Воронежского государственного цирка имени А.Л. Дурова. Он был награжден орденом Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.