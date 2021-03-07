Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова

Хеда Саратова (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова умерла после продолжительной болезни на 56-м году жизни. Об этом сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

«Сегодня после продолжительной болезни не стало известной чеченской правозащитницы, члена Совета при главе Чеченской Республики по правам человека, настоящего профессионала своего дела и просто хорошего человека — Хеды Саратовой», — написал он в Instagram.

«Медузе» знакомые правозащитницы рассказали, что причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса.

С 1990-х Саратова работала в Чечне как независимый журналист, а также помогала журналистам организовывать работу в зоне боевых действий.

В 2009 году правозащитница возглавила информационно-аналитическое агентство «Объектив». Последние годы она помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, которых насильно вывезли в зоны боевых действий в Сирии и Ираке.