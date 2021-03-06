ЕС и США заморозят введенные в рамках спора Boeing и Airbus пошлины

Европейский союз и США договорились заморозить на четыре месяца таможенные пошлины, введенные в рамках спора Boeing и Airbus, говорится в заявлении главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Фон дер Ляйен объявила о новом старте партнерства между Брюсселем и Вашингтоном.

«Мы договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спором между Boeing и Airbus, как на авиационные, так и на неавиационные товары сроком на четыре месяца», — сказала она. Стороны выразили готовность разрешить спор.

Речь идет о заморозке пошлин на экспорт из ЕС в США на сумму $7,5 млрд, а также на экспорт из Соединенных Штатов в Евросоюз на сумму около $4 млрд.