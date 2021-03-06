Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Минэнерго Украины назвали сроки отключения от энергосистемы России Экономика, 02:22 Власти Франции допустили блокировку поставок вакцин от COVID-19 Политика, 02:18 Кравчук предупредил Россию о возможных «радикальных шагах» по Донбассу Политика, 01:44 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 01:16 Киев заявил о помощи в борьбе с олигархами после санкций по Коломойскому Политика, 01:14 ЕС и США заморозят введенные в рамках спора Boeing и Airbus пошлины Бизнес, 01:04 Власти порекомендовали переводить сотрудников старше 65 лет на удаленку Общество, 00:10 Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Pro, 00:00 На грани отставок. Реабилитируются ли лидеры РПЛ за февральские неудачи Спорт, 00:00 В российских школах запретят доступ к «негативному» контенту по Wi-Fi Общество, 05 мар, 23:54 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 05 мар, 23:51 Турция продлила требование о наличии теста на COVID для прибывающих Общество, 05 мар, 23:36 Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами Бизнес, 05 мар, 23:18 Росстат раскрыл убыточные отрасли 2020 года Экономика, 05 мар, 23:10
Бизнес ,  
0 

ЕС и США заморозят введенные в рамках спора Boeing и Airbus пошлины

Boeing BA $222,79 -1,43% Купить

Европейский союз и США договорились заморозить на четыре месяца таможенные пошлины, введенные в рамках спора Boeing и Airbus, говорится в заявлении главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Фон дер Ляйен объявила о новом старте партнерства между Брюсселем и Вашингтоном.

«Мы договорились приостановить действие всех пошлин, связанных со спором между Boeing и Airbus, как на авиационные, так и на неавиационные товары сроком на четыре месяца», — сказала она. Стороны выразили готовность разрешить спор.

Речь идет о заморозке пошлин на экспорт из ЕС в США на сумму $7,5 млрд, а также на экспорт из Соединенных Штатов в Евросоюз на сумму около $4 млрд.

ЕС решил ввести пошлины на товары из США из-за поддержки Boeing
Бизнес
Фото:Lucy Nicholson / Reuters

Спор между Boeing и Airbus касается обвинений ЕС и США друг друга в незаконном субсидировании своих авиастроительных компаний. Соединенные Штаты пожаловались во Всемирную торговую организацию (ВТО) на субсидии, которые власти Евросоюза предоставляли Airbus. После этого ВТО разрешила американским властям ввести пошлины в отношении европейских товаров.

Соединенные Штаты объявили о введении пошлин в размере 25% в октябре 2019 года. Под них попали в том числе односолодовый виски из Шотландии и Ирландии, французские вина, итальянские сыры, немецкие свиные сосиски. В ноябре прошлого года ЕС ввел пошлины на товары из США в ответ на аналогичное решение Вашингтона.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist
Boeing Airbus пошлины ЕС США
Материалы по теме
Торгпред США предложил ввести новые пошлины на товары из ЕС на $4 млрд
Экономика
СМИ узнали о списке возмездия ЕС на $11 млрд в ответ на меры США
Бизнес
США предложили ввести пошлины на сыр и вино из Евросоюза
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter