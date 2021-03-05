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Пресс-секретарь Мишустина опроверг перекрытие дорог в Новосибирске

Автомобильное движение в Новосибирске во время рабочей поездки главы кабмина Михаила Мишустина искусственно не перекрывается, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков, передает ТАСС.

Беляков заявил, что появившиеся публикации в СМИ об этом являются ложными. «Указанная информация не соответствуют действительности», — отметил представитель премьера.

Пресс-секретарь Мишустина также сказал, что сообщения об «избыточных ограничениях» в регионах, куда приезжает премьер, отслеживаются. В случае, если эти сообщения подтверждаются, то «с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа».

4 марта о перекрытиях движения в центре Новосибирска писали местные СМИ. Так, по сообщению Ngs.ru главная магистраль города — Красный проспект — встала в пробке после того, как полиция перекрыла движение в районе пересечения с улицей Фрунзе.

В ГИБДД на запрос Ngs.ru не ответили, переадресовав в полицию. В местном управлении МВД изданию ответили только, что в указанном районе не было зафиксировано ДТП.

Премьер-министр Михаил Мишустин получил служебный лимузин Aurus
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Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Накануне премьер-министр посетил в Новосибирске логистический хаб «Почты России», комплекс должен стать крупнейшим объектом Сибирского федерального округа по обработке писем и посылок. В пятницу Мишустин посетит центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

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