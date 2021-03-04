Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы безопасности Сергея Королева, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, я подтверждаю, действительно был такой указ. Он действительно назначен», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о назначении генерал-полковника Сергея Королева на пост первого заместителя директора ФСБ со ссылкой на источники сообщил РБК.

Один из собеседников РБК говорил, что указ о назначении Королева был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента.

До того как его назначили первым замдиректора ФСБ, Королев руководил Службой экономической безопасности (СЭБ) ведомства, был главой Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, а в 2007–2011 годах — советником министра обороны Анатолия Сердюкова.