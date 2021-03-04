Директор Александра Маршала опровергла сообщения о его госпитализации

Александр Маршал (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певец Александр Маршал не госпитализирован, у него были проблемы с давлением, но сейчас артист чувствует себя хорошо. Об этом РБК сообщила его директор Наталья Минькова.

«Уже инсульты, инфаркты — что только не пишут. На самом деле все в порядке, просто скакануло давление, причем было это позавчера. Где-то увидел кто-то, что он приехал на KT, — и все», — пояснила Минькова.

По ее словам, с 63-летним певцом все в порядке. «Его просто отвезли часа на два — он попросил сделать быстро КТ. А МРТ, правда, сегодня будут делать, но он сам на него пойдет», — добавила Минькова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что экс-солист группы «Парк Горького» госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. По данным канала, певцу стало плохо в его доме в Барвихе.

Александр Маршал — рок-музыкант, певец и автор песен. Был участником групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького».