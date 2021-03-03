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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
03 мар, 13:10
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По всей России из-за проверки включили сирены. Видео
МЧС провело по всей стране учения, во время которых проверило, как работают системы оповещения. Как во дворах, на улицах выли сирены — в видео РБК
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