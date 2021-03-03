Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 02 мар, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 02 мар, 12:42
В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в Москве Общество, 03:27 На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 Общество, 02:58 Первые санкции Байдена против России. Главное Политика, 02:45 Дочь экс-президента Румынии Бэсеску приговорили к пяти годам за коррупцию Политика, 02:31 ЛДПР внесет законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам Политика, 01:54 В Италии выявили «нигерийский штамм» коронавируса Общество, 01:16 ФСВТС в ответ на санкции США напомнила о последних поставках времен ВОВ Политика, 01:10 Минторг США назвал попавшие под санкции по делу Навального организации Политика, 01:10 Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 01:06 Эксперты оценили запрет США на экспорт оборонных технологий в Россию Политика, 00:39 Книжная палата назвала самых издаваемых детских авторов в России Бизнес, 00:30 В России вынесли первый приговор участнику митинга 23 января Политика, 00:13 Умер регги-музыкант Банни Уэйлер Общество, 00:07 РЖД проработают внедрение психологического барьера на переездах Технологии и медиа, 00:00
Политика ,  
0 

Дочь экс-президента Румынии Бэсеску приговорили к пяти годам за коррупцию

Апелляционный суд Бухареста приговорил старшую дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, Иоану к пяти годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает Agerpres.

По данным издания, ее признали виновной в растрате и подстрекательстве к отмыванию денег. Уголовные дела были объединены. Решение в законную силу не вступило.

Парламент Румынии отстранил президента Т.Бэсеску от должности
Политика
Фото:ИТАР-ТАСС

Следствие указывало, что помимо дочери президента в преступную группу входила бывшая министр туризма страны Елена Удря. Деньги, по версии следствия, злоумышленники похитили из бюджета, после чего направили их на избирательную кампанию Траяна Бэсеску в 2009 году. Удря была тогда руководителем его предвыборного штаба.

Экс-министра, по этому же делу приговорили к восьми годам колонии. Она назвала обвинения абсурдными.

Траян Бэсеску был президентом Румынии с 2004 по 2014 год. В настоящее время он занимает пост депутата Европейского парламента.

Румыния Коррупция экс-президент приговор
Материалы по теме
Литва, Румыния и Польша предложили ЕС дать Белоруссии безвизовый режим
Политика
На выборах президента Румынии победил Т.Бэсеску
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter