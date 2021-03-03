Умер регги-музыкант Банни Уэйлер

На 73-м году жизни скончался регги-исполнитель и основатель группы The Wailers Банни Уэйлер. Об этом сообщает Jamaica Observer со ссылкой на менеджера артиста Максина Стоуа.

О причинах смерти агент артиста не сообщил. Издание отмечает, что в июле 2020 года Уэйлер перенес инсульт.

Настоящее имя Банни Уэйлера — Невилл Ливингстон. Он был одним из основателей группы The Wailers, в которой также играл Боб Марли и Питер Тош. Марли умер от рака в 1981 году, а Тоша убили в своем доме в 1987-м.

Среди альбомов Уэйлера — Blackheart Man (1976) и Rock ‘n’ Groove, вышедший через пять лет. За свои альбомы музыкант трижды получал премию «Грэмми».

В 2017 году правительство Ямайки наградило Уэйлера орденом «За заслуги» — одной из высших государственных наград страны. В 2019 правительство Ямайки вновь отметило его вклад в музыку «Золотой наградой регги».