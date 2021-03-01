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Карла Бруни после приговора Саркози пообещала продолжить борьбу

Карла Бруни и Николя Саркози
Карла Бруни и Николя Саркози (Фото: carlabruniofficial / Instagram)

Супруга Николя Саркози — модель Карла Бруни — заявила после решения суда, который приговорил экс-президента Франции к реальному сроку по делу о коррупции и торговле влиянием, что борьба продолжится.

«Борьба продолжится, правда будет установлена», — написала Бруни в своем Instagram, сопроводив публикацию совместной фотографией с Саркози и хештегом «несправедливость».

Суд приговорил Саркози к реальному сроку
Политика
Николя Саркози

Ранее в Париже суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. По решению суда срок для Саркози составил три года: один год — реальный, два года — условный, отмечает BFM TV. Телеканал France 24 уточнил, что в тюрьму Саркози не отправится. По законам Франции, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома.

Среди прочих обвинений следствие указывало, что бывший глава государства пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери — основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. По версии органов обвинения, Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал помочь Азиберу в получении престижной должности в Монако.

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Сам Саркози отрицает все обвинения. По словам экс-президента, уголовные дела являются местью судей за его попытку ограничить их полномочия во время нахождения у власти.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. На второй срок он не смог переизбраться, уступив Франсуа Олланду.

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