Карла Бруни после приговора Саркози пообещала продолжить борьбу

Карла Бруни и Николя Саркози (Фото: carlabruniofficial / Instagram)

Супруга Николя Саркози — модель Карла Бруни — заявила после решения суда, который приговорил экс-президента Франции к реальному сроку по делу о коррупции и торговле влиянием, что борьба продолжится.

«Борьба продолжится, правда будет установлена», — написала Бруни в своем Instagram, сопроводив публикацию совместной фотографией с Саркози и хештегом «несправедливость».

Ранее в Париже суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. По решению суда срок для Саркози составил три года: один год — реальный, два года — условный, отмечает BFM TV. Телеканал France 24 уточнил, что в тюрьму Саркози не отправится. По законам Франции, если суд приговаривает к сроку менее двух лет, у осужденного есть возможность попросить отбывать наказание дома.