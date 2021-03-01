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Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Анатолий Зленко
Анатолий Зленко (Фото: Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС)

На 83-м году жизни скончался первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.

«Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой потерей», — говорится в сообщении.

Зленко окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 1967 году начал карьеру в МИД УССР в должности атташе. С 1983 года он занимал пост постоянного представителя УССР при ЮНЕСКО, в 1989–1990 годах работал первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Украинский МИД Зленко возглавлял с 1990 по 1994 год, а также с 2000 по 2003-й. В разные годы он занимал посты постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, представителя в комиссии ООН по правам человека, посла Украины во Франции и по совместительству в Португалии.

В 2000-х годах Зленко был зампредседателя гражданско-политического объединения «Украинский форум» и членом совета гражданского движения «Новая Украина». С 2010 года занимал пост директора Института славистики и международных отношений Киевского славистического университета.

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