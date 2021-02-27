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В Британии эвакуировали тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

Фото:Devon & Cornwall Police Фото:Devon & Cornwall Police
Фото: Devon & Cornwall Police

В Великобритании возле университета города Эксетер нашли
неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны. Военные решили ее подорвать, для чего из ближайших домов эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом говорится в Twitter местного управления полиции.

Видео: Devon & Cornwall Police
Видео: Devon & Cornwall Police
Video

«Эвакуация нескольких тысяч человек завершена», — отмечается в сообщении. В Facebook полиции указано, что среди них около 1,4 тыс. студентов университета Эксетера.

Всего эвакуация затронула более 2 тыс. домов. Кроме того, в районе ограничили автомобильное движение.

По данным полиции, боеприпас обнаружили на строительной площадке на частной территории. Его обезвреживание передали под контроль армии, которая произвела управляемый взрыв бомбы.

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Осенью 2017-го британскую бомбу весом 1,8 т времен Второй мировой нашли в Германии во время ведения строительных работ во Франкфурте-на-Майне. В целях безопасности эвакуировали около 60 тыс. человек, в зону эвакуации, в частности попал центральный банк страны, в котором хранились запасы золота на $70 млрд.

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