В Британии эвакуировали тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

В Великобритании возле университета города Эксетер нашли

неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны. Военные решили ее подорвать, для чего из ближайших домов эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом говорится в Twitter местного управления полиции.

Видео: Devon & Cornwall Police

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«Эвакуация нескольких тысяч человек завершена», — отмечается в сообщении. В Facebook полиции указано, что среди них около 1,4 тыс. студентов университета Эксетера.

Всего эвакуация затронула более 2 тыс. домов. Кроме того, в районе ограничили автомобильное движение.