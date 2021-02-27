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Американский посол посетил место убийства Немцова

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: USEmbRuPress / Twitter)
Посол США в России Джон Салливан посетил Большой Москворецкий мост в связи с годовщиной смерти оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в Twitter сообщила представитель дипмиссии Ребекка Росс.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с шестой годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан», — говорится в посте.

Дипломаты подчеркнули, что Немцов до сих пор остается примером для тех, кто борется за правосудие и свободу.

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Кадр&nbsp;с места убийства Бориса Немцова

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В его убийстве признали виновным бывшего военнослужащего чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Еще нескольким фигурантам назначили наказания на срок от 11 до 19 лет. При этом Дадаева признали только исполнителем преступления. Заказчик убийства не найден до сих пор.

Летом 2018 года правоохранители вернулись к расследованию дела и допросили уже заключенных под стражу фигурантов. Спустя полгода Следственный комитет заявил, что по делу есть определенные подвижки, однако детали не уточнил. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что расследование убийства политика необходимо доработать и завершить.

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