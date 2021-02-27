Американский посол посетил место убийства Немцова

Джон Салливан (Фото: USEmbRuPress / Twitter)

Посол США в России Джон Салливан посетил Большой Москворецкий мост в связи с годовщиной смерти оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в Twitter сообщила представитель дипмиссии Ребекка Росс.

«Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с шестой годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан», — говорится в посте.

Дипломаты подчеркнули, что Немцов до сих пор остается примером для тех, кто борется за правосудие и свободу.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В его убийстве признали виновным бывшего военнослужащего чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Еще нескольким фигурантам назначили наказания на срок от 11 до 19 лет. При этом Дадаева признали только исполнителем преступления. Заказчик убийства не найден до сих пор.