Тереза Мэй привилась от COVID-19

Тереза Мэй (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала прививку против коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.

Ей ввели первую дозу вакцины. «Это безопасно, эффективно и безболезненно», — отметила бывшая глава британского правительства. Мэй призвала британцев последовать ее примеру.

Королева Великобритании тоже попросила подданных вакцинироваться. 94-летняя Елизавета II, получившая вакцину против COVID-19, заявила, что у нее не было никаких неприятных ощущений.

В начале января королеве и ее 99-летнему супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу сделал прививку личный врач в Виндзорском замке.

Премьер Борис Джонсон сообщил, что все взрослые британцы должны получить первую дозу вакцины до конца июля. Сейчас ее получили 17,7 млн — четверть населения страны. Прививку делают препаратами американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также совместной разработки британско-шведской AstraZeneca и Оксфордского университета.