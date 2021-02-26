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Тереза Мэй привилась от COVID-19

Тереза Мэй
Тереза Мэй (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала прививку против коронавируса. Об этом она сообщила в Instagram.

Ей ввели первую дозу вакцины. «Это безопасно, эффективно и безболезненно», — отметила бывшая глава британского правительства. Мэй призвала британцев последовать ее примеру.

Королева Великобритании тоже попросила подданных вакцинироваться. 94-летняя Елизавета II, получившая вакцину против COVID-19, заявила, что у нее не было никаких неприятных ощущений.

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Фото:Alex Davidson / Getty Images

В начале января королеве и ее 99-летнему супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу сделал прививку личный врач в Виндзорском замке.

Премьер Борис Джонсон сообщил, что все взрослые британцы должны получить первую дозу вакцины до конца июля. Сейчас ее получили 17,7 млн — четверть населения страны. Прививку делают препаратами американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также совместной разработки британско-шведской AstraZeneca и Оксфордского университета.

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Источник: JHU
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Тереза Мэй вакцина коронавирус
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