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Роскачество оценило безопасность приложения Clubhouse

Фото: SheldonÂ Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: SheldonÂ Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

У приложения Clubhouse есть ряд проблем с конфединциальностью и безопасностью, считают эксперты по безопасности, опрошенные Роскачеством.Сообщение о проблемах приложения опубликовано на сайте организации.

«В настоящий момент Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности. Соцсеть быстро развивается, и, возможно, лучшим решением будет дождаться момента, когда эти проблемы будут исправлены», — говорится в сообщении.

Опасным эксперты считают запрос на предоставление списка контактов со стороны Clubhouse, который пользователь получает при установке приложения. «Возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет», — отмечает Роскачество.

Эксперты указывают, что после одобрения запроса пользователь выдает разработчикам информацию о том, с кем и каким образом он связан. В то же время неясно, какие данные приложение собирает и в каком виде их хранит.

Пользователям запрещено записывать разговоры, но в политике конфиденциальности приложения указано, что сам Clubhouse может записывать разговоры в комнатах и какое-то время их хранить — для борьбы с терроризмом, хейт-спичем или разглашением персональных данных. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что эти данные могут оказаться в руках хакеров в результате утечки или взлома и предлагают не обсуждать информацию, которую бы нельзя было обсудить публично.

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Также эксперты отмечают, что разработчик Clubhouse для передачи аудио в режиме реального времени использует наработки китайской компании Agora. Программа Wireshark (анализирует трафик) показала, что к середине февраля данные пользователей приложения передаются на китайские сервера без шифрования. В то же время неясно, как именно китайская компания будет использовать эти данные.

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Кроме того, эксклюзивность приложения открывает простор для мошенников, которые могут использовать Clubhouse как площадку для махинаций, предупредлают эксперты.

Clubhouse — приложение, в котором пользователи могут общаться только голосом, пока оно доступно лишь для пользователей iPhone. Установить его можно по приглашению пользователя, у которого Clubhouse уже установлен.

Ранее, 22 февраля, Bloomberg сообщал о том, что один пользователь Clubhouse смог обойти систему безопасности приложения и транслировал аудиопотоки из нескольких комнат на сторонний веб-сайт. Пользователя в итоге заблокировали. Разработчик Clubhouse заявил об усилении мер защиты приложения.

В то же время эксперты Стэнфордского университета полагают, что разработчик приложения не может давать гарантий безопасности, поскольку отвечает лишь за интерфейс. В вопросах обработки трафика и звука Clubhouse вынужден полагаться на китайскую фирму.

Clubhouse приложение безопасность конфиденциальность Роскачество
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