Роскачество оценило безопасность приложения Clubhouse

Фото: SheldonÂ Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

У приложения Clubhouse есть ряд проблем с конфединциальностью и безопасностью, считают эксперты по безопасности, опрошенные Роскачеством.Сообщение о проблемах приложения опубликовано на сайте организации.

«В настоящий момент Clubhouse не отвечает базовым критериям безопасности. Соцсеть быстро развивается, и, возможно, лучшим решением будет дождаться момента, когда эти проблемы будут исправлены», — говорится в сообщении.

Опасным эксперты считают запрос на предоставление списка контактов со стороны Clubhouse, который пользователь получает при установке приложения. «Возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет», — отмечает Роскачество.

Эксперты указывают, что после одобрения запроса пользователь выдает разработчикам информацию о том, с кем и каким образом он связан. В то же время неясно, какие данные приложение собирает и в каком виде их хранит.

Пользователям запрещено записывать разговоры, но в политике конфиденциальности приложения указано, что сам Clubhouse может записывать разговоры в комнатах и какое-то время их хранить — для борьбы с терроризмом, хейт-спичем или разглашением персональных данных. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что эти данные могут оказаться в руках хакеров в результате утечки или взлома и предлагают не обсуждать информацию, которую бы нельзя было обсудить публично.