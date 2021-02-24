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Кремль объяснил отсутствие шапки у Путина в мороз крепким здоровьем

Владимир Путин во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата (Фото: kremlin.ru)

У президента Владимира Путина крепкое здоровье, и «в волнительные моменты» он предпочитает ходить без шапки, несмотря на морозы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос о том, почему во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля президент был без шапки, хотя в столице был мороз.

«Вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он в такие вот волнительные моменты и церемонии предпочитает быть без шапки», — сказал представитель Кремля. «Мы обязательно доведем обеспокоенность до главы государства», — добавил он.

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В День защитника Отечества 23 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу у кремлевской стены в Александровском саду. На видеозаписи видно, что всю церемонию глава государства провел без шапки.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве 23 февраля была минус 15,9 градуса.

Кроме Путина, на церемонии возложения цветов присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища, Военного университета Министерства обороны, а также ветераны боевых действий и военной службы. Церемония закончилась торжественным маршем роты почетного караула.

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В тот же день президент поздравил граждан с Днем защитника Отечества. В своей речи он указал на рост популярности воинской службы, назвав это «свидетельством укрепления авторитета вооруженных сил».

Праздник День защитника Отечества отмечают в России и ряде постсоветских стран 23 февраля. Он был установлен в 1922 году как день основания Красной армии. Его название несколько раз менялось: в 1946 году он был переименован в День Советской армии, с 1949 по 1992 год праздник назывался Днем Советской армии и Военно-морского флота, а в 1993-м получил свое нынешнее название. С 2002 года 23 февраля — выходной день.

Владимир Путин шапка 23 февраля здоровье
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