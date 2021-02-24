Кремль объяснил отсутствие шапки у Путина в мороз крепким здоровьем

Владимир Путин во время возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата (Фото: kremlin.ru)

У президента Владимира Путина крепкое здоровье, и «в волнительные моменты» он предпочитает ходить без шапки, несмотря на морозы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос о том, почему во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля президент был без шапки, хотя в столице был мороз.

«Вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он в такие вот волнительные моменты и церемонии предпочитает быть без шапки», — сказал представитель Кремля. «Мы обязательно доведем обеспокоенность до главы государства», — добавил он.

Video

В День защитника Отечества 23 февраля президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу у кремлевской стены в Александровском саду. На видеозаписи видно, что всю церемонию глава государства провел без шапки.