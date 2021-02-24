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Хиллари Клинтон напишет триллер совместно с писательницей Луизой Пенни

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон напишет книгу в жанре триллер совместно с канадской писательницей Луизой Пенни. Об этом сообщает издательство Simon & Schuster.

Выход книги под названием State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора») намечен на 12 октября. Главной героиней станет госсекретарь, которую недавно назначили на эту должность.

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора», — говорится в описании книги на сайте издательства.

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В Simon & Schuster отметили, что в триллере рассказывается о «закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам». Сама Клинтон назвала написание книги в соавторстве с Пенни «сбывшейся мечтой».

Клинтон и ранее писала книги. В частности, в 2017 году она опубликовала свои воспоминания, книгу «Что произошло?». в ней она рассказала о прошедшей президентской гонке и признала, что проиграла республиканцу Дональду Трампу из-за личных ошибок.

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год. Она также являлась кандидатом на пост президента страны от Демократической партии на выборах 2016 года. Тогда она уступила Трампу по итогам голосования выборщиков. В то же время по числу проголосовавших за нее граждан она опередила своего конкурента почти на 3 млн голосов.

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