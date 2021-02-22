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Посол Италии в Конго погиб в результате атаки на конвой

Лука Аттанасио
Лука Аттанасио (Фото: ambkinshasa.esteri.it)

В Демократической Республике Конго (ДРК) произошло нападение на автомобиль, в котором находился посол Италии в африканской стране Лука Аттанасио. Посол и сопровождающий его карабинер Витторио Яковацци погибли. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии.

Дипломат скончался в больнице города Гома, куда он был доставлен после атаки. Он ехал в автомобиле колонны миссии ООН по стабилизации обстановки в ДРК (МООНДРК).

Как передает сайт Мировой продовольственной программы (МПП), под эгидой которой миссия направлялась в Рутшуру для оказания гуманитарной помощи местной школе, ранее дорога, на которой произошла атака на конвой, была очищена для безопасного проезда «без сопровождения охраны».

«МПП работает совместно с местными властями для выяснения всех обстоятельств атаки», — говорится в сообщении организации.

СМИ узнали о захвате беженцами в заложники сотрудников ООН в ДР Конго
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Миссия ООН в Демократической Республике Конго (МООНДРК) действует с 1999 года. Она была учреждена после установления перемирия между ДРК, Анголой, Зимбабве, Намибией, Руандой и Угандой. Изначально миссия занималась мониторингом режима прекращения огня. Она оказывает поддержку местным властям в стабилизации обстановки в стране, а также занимается гуманитарными вопросами.

В 2017 году около ста беженцев из Южного Судана взяли в заложники персонал миссии, требуя перевести их в третью страну. Всего в заложники было взято 13 сотрудников ООН.

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