Посол Италии в Конго погиб в результате атаки на конвой

Лука Аттанасио (Фото: ambkinshasa.esteri.it)

В Демократической Республике Конго (ДРК) произошло нападение на автомобиль, в котором находился посол Италии в африканской стране Лука Аттанасио. Посол и сопровождающий его карабинер Витторио Яковацци погибли. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии.

Дипломат скончался в больнице города Гома, куда он был доставлен после атаки. Он ехал в автомобиле колонны миссии ООН по стабилизации обстановки в ДРК (МООНДРК).

Как передает сайт Мировой продовольственной программы (МПП), под эгидой которой миссия направлялась в Рутшуру для оказания гуманитарной помощи местной школе, ранее дорога, на которой произошла атака на конвой, была очищена для безопасного проезда «без сопровождения охраны».

«МПП работает совместно с местными властями для выяснения всех обстоятельств атаки», — говорится в сообщении организации.