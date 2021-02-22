Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Жданов

Александр Жданов (Фото: theatrenaliteinom / VK)

В Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет умер советский и российский актер, заслуженный артист России Александр Жданов. Об этом сообщил театр «На Литейном» во «ВКонтакте».

«Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой», — говорится в некрологе.

О времени и месте прощания с Александром Михайловичем Ждановым сообщат дополнительно.

Александр Жданов родился 25 января 1951 года. Он окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Спустя два года он начал работать в театре «На Литейном».

Всего Жданов сыграл более чем в 40 спектаклях, в том числе «Барышня-крестьянка», «Примадонны», «Отцы и сыновья», «Скупой», «Ворон», «С любимыми не расставайтесь» и других.