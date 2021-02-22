Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Премьер Словакии потребовал скорее закупить вакцину «Спутник V» Общество, 03:53 В России началась неделя с тремя рабочими днями Общество, 03:08 Лондон попросит ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России Политика, 03:02 Эксперты оценили возможность передачи коронавируса от животных к человеку Общество, 03:00 МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов Политика, 02:40 Главный инфекционист США допустил сохранение масочного режима в 2022 году Общество, 02:35 На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет Общество, 01:55 «Монако» во второй раз за сезон обыграл ПСЖ в чемпионате Франции Спорт, 01:23 Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ Спорт, 01:17 Шесть человек погибли при крушении военного самолета в Мексике Общество, 01:15 Появилось видео ударов беспилотника «Орион» по позициям боевиков в Сирии Технологии и медиа, 01:08 Летчик-испытатель сообщил о возможностях беспилотника С-70 «Охотник» Общество, 00:55 Курс биткоина впервые превысил $58 тыс. Финансы, 00:23 Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID-19 Общество, 00:11
Общество ,  
0 

В России началась неделя с тремя рабочими днями

В России в связи с празднованием Дня защитника Отечества началась трехдневная рабочая неделя, передает «РИА Новости».

Рабочими днями будут среда, четверг и пятница, 24—26 февраля.

Трехдневные выходные (с 21 по 23 февраля) связаны с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Из-за этого сокращенной неделе предшествовала единственная в этом году шестидневка.

Роструд показал календарь выходных в 2021 году
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают пять четырехдневных и две трехдневных рабочих недели. Следующая сокращенная рабочая неделя наступит в связи с 8 марта, которое выпадает на понедельник, тогда россияне будут работать всего четыре дня.

Помимо этого, жителей России ждут две традиционные сокращенные рабочие недели в мае в связи с Днем весны и труда и Днем Победы. Также сокращенной будет неделя по случаю Дня России в июне.

Вторая за год трехдневная рабочая неделя наступит в ноябре — с 1-го по 3-е число. Пятница, 31 декабря, также объявлен выходным.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
выходные День защитника Отечества
Материалы по теме
Роструд показал календарь выходных в 2021 году
Общество
Эксперты назвали долю не поддерживающих празднование 23 февраля в офисе
Общество
На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter