В России началась неделя с тремя рабочими днями

В России в связи с празднованием Дня защитника Отечества началась трехдневная рабочая неделя, передает «РИА Новости».

Рабочими днями будут среда, четверг и пятница, 24—26 февраля.

Трехдневные выходные (с 21 по 23 февраля) связаны с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. Из-за этого сокращенной неделе предшествовала единственная в этом году шестидневка.

Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают пять четырехдневных и две трехдневных рабочих недели. Следующая сокращенная рабочая неделя наступит в связи с 8 марта, которое выпадает на понедельник, тогда россияне будут работать всего четыре дня.