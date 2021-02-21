Умер председатель заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

Председатель законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач Игорь Лиханов умер в возрасте 67 лет, сообщается на сайте регионального парламента.

Лиханов скончался после продолжительной болезни, какой именно, не уточняется.

Депутаты и сотрудники аппарата краевого парламента выразили соболезнования семье и близким Лиханова. «Несмотря на тяжелую болезнь, Игорь Дмитриевич до последних дней своей жизни продолжал участвовать в руководстве работой краевого парламента, давал необходимые поручения, внимательно отслеживал все события», — говорится в сообщении.

Игорь Лиханов родился 18 марта 1953 года в Читинской области. В 1976 году он окончил Читинский государственный медицинский институт, затем — Дальневосточную академию государственной службы. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории. С 1994 по 2013 годы работал главным врачом краевой клинической больницы Забайкалья.

В 2004 году Лиханова избрали депутатом Читинской областной Думы четвертого созыва, несколько лет спустя — депутатом заксобрания Забайкальского края.Он возглавлял региональный парламент с апреля 2016 года.