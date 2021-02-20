Прокурор назвала обоснованным решение суда по апелляции Навального

Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, однако уменьшил срок заключения на несколько месяцев. Прокурор назвала решение суда обоснованным

Прокурор Екатерина Фролова после решения суда, отказавшего Алексею Навальному в апелляции на приговор по делу «Ив Роше», заявила, что оппозиционер еще до своей госпитализации семь раз нарушил условия испытательного срока, которые ему установил суд по этому делу.

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По ее словам, Навальный допустил «существенные нарушения» условий условного заключения и поэтому «суд обоснованно» удовлетворил требования ФСИН и заменил ему условное заключение на реальное.

«В период нахождения Алексея Анатольевича в берлинской клинике «Шарите» и его госпитализации 20 августа 2020 года уголовно-исполнительная инспекция приостановила надзор над осужденным ввиду его нахождения на лечении», — подчеркнула прокурор. Однако еще до этого Навальный семь раз нарушил условия испытательного срока, добавила она.

После выписки из немецкой клиники на протяжении двух месяцев Навальный «не уведомлял уголовно-исполнительную инспекцию о своем месте нахождения» и не являлся на регистрацию. «Причин, почему Алексей Анатольевич избрал такой путь исполнения наказания, мы сегодня в судебном заседании не услышали», — считает прокурор Фролова.