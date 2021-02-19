Жертвами непогоды в США стали более 30 человек

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Непогода привела к смерти 34 человек в семи штатах США. Об этом сообщает телеканал СBS.

По данным канала, наибольшее число погибших приходится на Техас. В этом штате в результате инцидентов, связанных с суровыми погодными условиями, умерли 20 человек.

При этом газета New York Times сообщает, что из-за аномальных погодных условий скончались 38 человек.

«Некоторые погибли в авариях на обледенелых дорогах, некоторые умерли от холода, а другие погибли, когда отчаянные попытки найти немного тепла оказались смертельными», — пишет газета.