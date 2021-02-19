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Жертвами непогоды в США стали более 30 человек

Фото: Montinique Monroe / Getty Images
Фото: Montinique Monroe / Getty Images

Непогода привела к смерти 34 человек в семи штатах США. Об этом сообщает телеканал СBS.

По данным канала, наибольшее число погибших приходится на Техас. В этом штате в результате инцидентов, связанных с суровыми погодными условиями, умерли 20 человек.

При этом газета New York Times сообщает, что из-за аномальных погодных условий скончались 38 человек.

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«Некоторые погибли в авариях на обледенелых дорогах, некоторые умерли от холода, а другие погибли, когда отчаянные попытки найти немного тепла оказались смертельными», — пишет газета.

Также из-за холодов в США возникли проблемы с водоснабжением, поставщики питьевой воды не справляются с текущим положением дел. Помимо этого, в среду, 18 февраля, без электричества оставались 2,5 млн человек.

Ранее Bloomberg сообщал, что рекордные морозы в США привели к остановке работы ветряных электростанций и солнечных панелей, что вызвало рост цен на электроэнергию и газ. Оператор энергосистемы Техаса заявил, что дефицит электроэнергии возник из-за нехватки природного газа на электростанциях и приостановки работы ветряных электростанций из-за обледенения.

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