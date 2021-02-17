Глава FIDE оценил образы советских шахматистов в сериале «Ход королевы»

Снятый по заказу американской платформы Netflix мини-сериал об игре в шахматы «Ход королевы» продемонстрировал особенности и сильные стороны советских шахматистов — взаимопомощь и умение играть в команде. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» рассказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Фраза одного из друзей главной героини о том, что особенность советских шахматистов — это их игра в команде, помощь друг другу, очень важна. Это действительно нас характеризует, характеризовало и тогда, и сейчас», — сказал Дворкович. По его словам, с содержательной точки зрения сериал снят адекватно.

Говоря о личном отношении к сериалу, Дворкович сказал, что нравиться ему он начал не с первой серии.«Но где-то к третьей-четвертой серии стал более динамичным и понравился, в том числе и в художественном плане», — добавил глава FIDE. По его словам, в фильме есть «нюансы», которые связаны с показом СССР и советских шахматистов. «Но это ведь собирательные образы», — отметил он.

Глав FIDE также отметил, что из-за пандемии и благодаря доступу в интернет интерес к шахматам вырос: люди не могли заниматься другим видом спорта, но у них была возможность играть онлайн.