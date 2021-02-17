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Глава FIDE оценил образы советских шахматистов в сериале «Ход королевы»

Снятый по заказу американской платформы Netflix мини-сериал об игре в шахматы «Ход королевы» продемонстрировал особенности и сильные стороны советских шахматистов — взаимопомощь и умение играть в команде. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» рассказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«Фраза одного из друзей главной героини о том, что особенность советских шахматистов — это их игра в команде, помощь друг другу, очень важна. Это действительно нас характеризует, характеризовало и тогда, и сейчас», — сказал Дворкович. По его словам, с содержательной точки зрения сериал снят адекватно.

Говоря о личном отношении к сериалу, Дворкович сказал, что нравиться ему он начал не с первой серии.«Но где-то к третьей-четвертой серии стал более динамичным и понравился, в том числе и в художественном плане», — добавил глава FIDE. По его словам, в фильме есть «нюансы», которые связаны с показом СССР и советских шахматистов. «Но это ведь собирательные образы», — отметил он.

Глав FIDE также отметил, что из-за пандемии и благодаря доступу в интернет интерес к шахматам вырос: люди не могли заниматься другим видом спорта, но у них была возможность играть онлайн.

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«Когда мы объявили о проведении корпоративного чемпионата мира, думали, что заявится 50-70 команд, а заявилось 350 команд со всего мира», — сказал Дворкович.

Сериал «Ход королевы» (в оригинале «The Queen’s Gambit») был снят по заказу Netflix Скоттом Фрэнком и Алланом Скоттом.

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По сюжету фильма главная героиня Бет Хармон — талантливая шахматистка, которая обыгрывает сильнейших шахматистов Америки и в финале встречается в поединке с советским чемпионом Василием Багровым.

Премьера сериала состоялась в октябре прошлого года, и в США за первый уикенд он собрал $459 900. IMDB внес его в список самых популярных сериалов 2020 года.

В декабре экс-президент США Барак Обама указал «Ход королевы» среди тех, которые больше всего понравились ему в 2020-м.

В мае прошлого года Дворкович оценил фильм «Шахматист», где главную роль сыграл Жерар Депардье. По его словам, картина «неплохо показывает внутренний мир детских шахмат».

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