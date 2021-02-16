Мужчина упал в шахту лифта недостроенного дома в Благовещенске

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

В шахту лифта строящегося здания в Благовещенске упал мужчина, прокуратура Амурской области начала проверку инцидента. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Мужчина упал с четырехметровой высоты недостроенного дома по адресу ул. Василенко, 20/5. Его обнаружили строители, они вызвали экстренные службы.

Чтобы спасти мужчину потребовалась помощь сотрудников МЧС, они отправили на место дежурную смену спасателей, следует из сообщения на сайте ведомства. Сотрудники МЧС спустились в шахту, эвакуировали пострадавшего и передали его врачам. В настоящее время 52-летний мужчина госпитализирован.

Прокуратура совместно со специалистами инспекции Госстройнадзора Амурской области проведет проверку, чтобы установить, как мужчина попал на строящийся объект и были ли соблюдены необходимые меры безопасности на стройке.