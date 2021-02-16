Анатолий Сысоев (Фото: aleksand_u / VK)

Умер уральский политик и промышленник Анатолий Сысоев. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава города Красноустьинск Свердловской области Александр Устинов.

«Человек великой мудрости, огромного сердца и человеческой души! Ушел от нас сегодня в 5:00. Огромное горе и невосполнимая потеря.

Скорблю с родными, друзьями и близкими», — написал он.

Сысоев родился 9 января 1935 года в городе Златоусте. Он закончил Каменск-Уральский алюминиевый техникум, позднее — Красноярский институт цветных металлов.

С 1956 года Сысоев работал рабочим-электролизником на Сталинском алюминиевом заводе, позднее переименованном в Новокузнецкий. К 1968 году стал руководителем предприятия. В разное время он занимал руководящие должности на Красноярском алюминиевом заводе, Таджикском алюминиевом заводе, Богословском алюминиевом заводе, ОАО «СУАЛ-Холдинг».

В политику Сысоев пришел в 1990 году, до 1993-го был народным депутатом. Он участвовал в создании Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса.