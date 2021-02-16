Счетная палата заявила о недостаточном развитии малых городов

Проекты развития малых городов в России реализуются недостаточно эффективно. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты по итогам соответствующего анализа, документ есть в распоряжении РБК.

«Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, вопросы социально-экономического развития малых городов пока решаются недостаточно эффективно и требуют более пристального внимания», — уточняется в сообщении.

Как отметила палата, с 2018 года по поручению президента России Владимира Путина государство выделяет деньги на развитие городов и исторических поселений, которые выигрывают Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. За 2018-ый и 2019-ый победителями стали 240 проектов, на них из федерального бюджета направили почти 15 млрд руб. К январю 2021 года реализованы 166 проектов.

«При этом заявленный социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут», — сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.