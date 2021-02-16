Счетная палата заявила о недостаточном развитии малых городов

Счетная палата назвала среди основных причин отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования, недостаточно качественную работу самих субъектов и муниципальных образований. В частности, регионы не справляются с обязательством по софинансированию мероприятий проектов за счет средств региональных, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Счетная палата оценила имеющиеся сложности и направила свои рекомендации правительству. Среди прочего она предложила назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль за реализацией проектов.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев согласился с выводами Счетной палаты и сообщил о готовности министерства исправить все недочеты.
Минстрой России также сообщил в ответ на отчет Счетной палаты, что учтет ее выводы и предложения. В то же время, ведомство отметило, что на всероссийский конкурс малые города представляют проекты не социально-экономического развития, а благоустройства, которое может касаться озеленения, обновления сети дорог или фасадов домов.
«Влияние на экономику не является ключевым показателем эффективности конкурса. Основная его задача — рост удовлетворенности горожан местом проживания», — поясняется в сообщении Минстроя. Министерство указало, что победители получают премию в размере от 30 до 100 млн руб., и такие суммы «очевидно, не могут решить все проблемы малых городов».
Как уточнил Минстрой, по итогам 2019 года, согласно опросу Федеральной службы охраны (ФСО), больше половины жителей отметили заметные улучшения в сфере благоустройства, а рост индекса качества городской среды в городах-победителях был в два раза выше, чем в среднем по России. В целом, по мнению министерства, конкурс можно считать эффективным мероприятием. Однако Минстрой также выявил случаи, когда на стадии реализации проектов «терялись некоторые мероприятия, дизайнерские, архитектурные и планировочные решения».
Опрос ВШЭ в декабре 2020-го показал, что жители российских городов все чаще задумываются о переезде. В 2016 году только 28% опрошенных жителей России задумывались над переездом в другие регионы, спустя четыре года эта доля выросла до 42%. Среди причин неуверенность россиян в качестве образования в малых городах и шансах найти там достойную работу.