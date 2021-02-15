В ДНР завели дело из-за ранения командира батальона в результате взрыва

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После подрыва взрывного устройства под автомобилем командира батальона Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства госбезопасности ДНР.

«Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел в 7:50 утра в Горловке в районе улицы Победы. По данным властей ДНР, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля командира с позывным «Длинный». В машине вместе с ним в момент взрыва находилась его малолетняя дочь. Военнослужащий был госпитализирован с осколочными ранениями.

Народная милиция возложила ответственность за взрыв на украинских военнослужащих.