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В ДНР завели дело из-за ранения командира батальона в результате взрыва

Фото: neoficialniybezsonov / Telegram
Фото: neoficialniybezsonov / Telegram

После подрыва взрывного устройства под автомобилем командира батальона Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства госбезопасности ДНР.

«Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Командир батальона Народной милиции ДНР пострадал во время взрыва
Политика
Фото:neoficialniybezsonov / Telegram

Взрыв произошел в 7:50 утра в Горловке в районе улицы Победы. По данным властей ДНР, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля командира с позывным «Длинный». В машине вместе с ним в момент взрыва находилась его малолетняя дочь. Военнослужащий был госпитализирован с осколочными ранениями.

Народная милиция возложила ответственность за взрыв на украинских военнослужащих.

ДНР взрыв терроризм теракт
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Командир батальона Народной милиции ДНР пострадал во время взрыва
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