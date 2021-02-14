Заместитель Псаки ушел в отставку после инцидента с угрозами журналистке

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло, отстраненный ранее от работы за неподобающее поведение в отношении журналистки, ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

«Мы приняли отставку Ти Джея Дакло после беседы с ним сегодня вечером», — говорится в заявлении Псаки.

Сам Дакло написал в Twitter, что очень сожалеет о случившемся, и признал, что его поведение было неприемлемым.

«Мне очень жаль, что я разочаровал и поставил в неловкое положение моих коллег из Белого дома и президента Байдена. После сегодняшнего разговора с руководством пресс-службы Белого дома я подал в отставку», — сообщил он.