Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Заместитель Псаки ушел в отставку после инцидента с угрозами журналистке Политика, 07:25 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 07:12 Байден заявил о «хрупкой демократии» после оправдания Трампа Политика, 06:46 В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы Общество, 06:42 Адвокат Трампа сообщил об угрозах убийством после провала импичмента Политика, 06:15 Посольство Китая ответило на критику США по работе ВОЗ в Ухане Общество, 06:08 Ученые заявили о риске «устаревания» вакцин из-за новых штаммов вируса Общество, 05:32 Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек Общество, 05:31 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 05:21 СК организовал проверку после обрушения породы на шахте в Кузбассе Общество, 05:00 Путин объяснил причину возникновения протестных акций в России Политика, 04:41 Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов Политика, 04:15  Синоптик описал погоду в Москве со следующей недели стихами Пушкина Общество, 04:07 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 03:55
Политика ,  
0 

Заместитель Псаки ушел в отставку после инцидента с угрозами журналистке

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло, отстраненный ранее от работы за неподобающее поведение в отношении журналистки, ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

«Мы приняли отставку Ти Джея Дакло после беседы с ним сегодня вечером», — говорится в заявлении Псаки.

Сам Дакло написал в Twitter, что очень сожалеет о случившемся, и признал, что его поведение было неприемлемым.

«Мне очень жаль, что я разочаровал и поставил в неловкое положение моих коллег из Белого дома и президента Байдена. После сегодняшнего разговора с руководством пресс-службы Белого дома я подал в отставку», — сообщил он.

Байден выбрал Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома
Политика
Джен Псаки

Ранее журнал Vanity Fair написал, что Дакло пытался помешать выходу статьи в газете Politico о его отношениях с журналисткой издания Axios Алекси Маккэмонд, которая освещала предвыборную кампанию президента Джо Байдена. По информации издания, Дакло кричал на репортера Politico Тару Палмиери и грозился ее «уничтожить».

После этого Псаки сообщила, что Дакло на неделю отстранен от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Белого дома направил извинения Палмери с сожалениями по поводу произошедшего.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Джен Псаки Белый дом
Материалы по теме
Байден выбрал Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома
Политика
Псаки уточнила подробности разговора Путина и Байдена о Навальном
Политика
Белый дом сообщил о намерении Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter