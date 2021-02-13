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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили влияние COVID-19 на образование тромбов

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Тромбообразование является наиболее частым осложнением после коронавирусной инфекции. Об этом РБК рассказала старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

Врачи стараются предупредить возможность появления микротромбов, однако это не всегда удается сделать вовремя. «Пока у него (больного. — РБК) поднимается температура, пока он сдает тесты, которые не всегда положительные получаются, пока он делает КТ — проходит достаточное количество времени. Поэтому выходит, что он лечение получает не с первого дня», — сказала Мхитарян.

Она отметила, что осложнения могут возникнуть не только у пожилых и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у тех, кто переболел в легкой форме.

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Повышенное тромбообразование запускается из-за дисфункции эндотелия (поверхность кровеносных сосудов. — РБК), вызванного коронавирусной инфекцией. Как рассказал РБК доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, у больных, у которых эндотелий и так теряет эластичность в силу возраста, курения или малоподвижного образа жизни, этот процесс может осложниться. Эксперт советует в таком случае принимать антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, даже при незначительной инфекции.

Ранее научный журнал Jama Network опубликовал статью, в которой говорилось, что в капиллярах пожилых людей, которые умерли от коронавирусной инфекции, американские медики обнаружили множество микротромбов. COVID-19 поражает не только легкие, но и другие ткани тела — внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также других органов. Этим объясняется потеря больными обоняния, возникновение у них проблем с пищеварением и кровеносной системы. Также по этой причине коронавирус может вызвать помрачение сознания, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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