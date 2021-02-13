Эксперты оценили влияние COVID-19 на образование тромбов

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Тромбообразование является наиболее частым осложнением после коронавирусной инфекции. Об этом РБК рассказала старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

Врачи стараются предупредить возможность появления микротромбов, однако это не всегда удается сделать вовремя. «Пока у него (больного. — РБК) поднимается температура, пока он сдает тесты, которые не всегда положительные получаются, пока он делает КТ — проходит достаточное количество времени. Поэтому выходит, что он лечение получает не с первого дня», — сказала Мхитарян.

Она отметила, что осложнения могут возникнуть не только у пожилых и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у тех, кто переболел в легкой форме.

Повышенное тромбообразование запускается из-за дисфункции эндотелия (поверхность кровеносных сосудов. — РБК), вызванного коронавирусной инфекцией. Как рассказал РБК доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, у больных, у которых эндотелий и так теряет эластичность в силу возраста, курения или малоподвижного образа жизни, этот процесс может осложниться. Эксперт советует в таком случае принимать антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, даже при незначительной инфекции.