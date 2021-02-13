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Новейшим украинским самолетам запретили полеты

Два новейших украинских самолета Ан-132D и Ан-178 были исключены из государственного реестра гражданских воздушных судов. Соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы страны.

Согласно документу, такое решение было принято из-за отсутствия у самолетов сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним, чтобы осуществлять контроль за их летной годностью и эксплуатацией.

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Отмечается, что указанные в списке Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK) и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат украинскому госпредприятию «Антонов».

Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолет, который является модификацией советского Ан-32. В 2017 году его представил государственный концерн «Укроборонпром» на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Тогда, в рамках авиасалона, воздушное судно осуществила первый демонстрационный полет.

Ан-178 — ближнемагистральный транспортный самолет на базе Ан-158. Ан-178 позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. В ноябре 2020 года Украина пыталась продать эти воздушные судна Перу, но из-за отсутствия международной сертификации сделка не состоялась.

Украина самолеты эксплуатация авиационная безопасность
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