Глава британского KPMG покинет компанию после требования «перестать ныть»

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Глава британского подразделения аудиторской компании KPMG Билл Майкл принял решение покинуть свой пост после того, как в ходе онлайн-встречи с сотрудниками потребовал, чтобы они «перестали ныть» о влиянии пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он объявил журналистом, сообщает британская газета The Guardian.

«Мне нравится эта фирма, и мне искренне жаль, что мои слова обидели моих коллег и то, какое влияние на них оказали события этой недели. В связи с этим я считаю для себя неприемлемым оставаться на данном посту и принял решение покинуть его», — заявил он.

Он также подчеркнул, что гордится сотрудниками компании и тем, каких успехов они смогли добиться несмотря на сложности в период пандемии.

Онлайн-встреча с сотрудниками, в ходе которой Майкл сделал свое заявление о пандемии, состоялась в среду 10 февраля. На ней присутствовало около 500 человек. После совещания в Cети стало появляться все больше подробностей его речи. В частности, он говорил, что сотрудники KPMG «прикидываются жертвами» пандемии. Кроме того, он заявил, что компании нет смысла работать над решением проблемы бессознательной дискриминации некоторых групп сотрудников, так как такой проблемы не существует.