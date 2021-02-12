В Приморье прокуратура начала проверку смерти упавшего на льду мужчины

Прокуратура Приморского края начала проверку после гибели жителя Владивостока, поскользнувшегося на неочищенном тротуаре, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках доследственной проверки правоохранители установят точную причину смерти мужчины. Также прокуратура проверит, как исполнялись требования закона к благоустройству городских территорий и были ли расчищены тротуары от снега и наледи.

Проверку начали после того, как сообщения о смерти мужчины на ул. Русской была размещена очевидцами «в сети Интернет», уточняет ведомство.

В конце января суд в Перми признал виновной управляющую компанию после падения ребенка на неочищенном тротуаре. Мальчик получил перелом позвонков и долгое время проходил лечение в больнице. Суд присудил ему компенсацию в размере 400 тыс. рублей, а также 100 тыс. рублей в пользу матери мальчика.

Материал дополняется