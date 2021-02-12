СМИ узнали о планах по продаже владельца сети аптек «Доктор Столетов»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Владелец группы компаний «Эркафарм», которой принадлежит сеть аптек «Доктор Столетов», рассматривает возможность продажи своей компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания сообщил, что потенциальных покупателей ищет главный кредитор предприятия — Сбербанк.

Другой источник издания, близкий к сети аптек «36,6», сообщил изданию, что Сбербанк уже предлагал компании рассмотреть возможность купить «Эркафарм». О том, что финансовая организация ищет покупателя на «Эркафарм», изданию сообщили также представители консалтинговых компаний, работающих на фармрынке, — гендиректор DSM Group Сергей Шуляк и Павел Лисовский, управляющий партнер компании «Проектирование систем управления».

В то же время в «Эркафарме» «Ведомостям» планы продать компанию опровергли. В Сбербанке подтвердили только факт сотрудничества с предприятием и сообщили, что «Эркафарм» выполняет обязательства по кредиту.

Представитель «Эркафарм» позднее сообщил РБК, что информация о продаже компании «не соответствует действительности».