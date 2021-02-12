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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах по продаже владельца сети аптек «Доктор Столетов»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Владелец группы компаний «Эркафарм», которой принадлежит сеть аптек «Доктор Столетов», рассматривает возможность продажи своей компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из собеседников издания сообщил, что потенциальных покупателей ищет главный кредитор предприятия — Сбербанк.

Другой источник издания, близкий к сети аптек «36,6», сообщил изданию, что Сбербанк уже предлагал компании рассмотреть возможность купить «Эркафарм». О том, что финансовая организация ищет покупателя на «Эркафарм», изданию сообщили также представители консалтинговых компаний, работающих на фармрынке, — гендиректор DSM Group Сергей Шуляк и Павел Лисовский, управляющий партнер компании «Проектирование систем управления».

В то же время в «Эркафарме» «Ведомостям» планы продать компанию опровергли. В Сбербанке подтвердили только факт сотрудничества с предприятием и сообщили, что «Эркафарм» выполняет обязательства по кредиту.

Представитель «Эркафарм» позднее сообщил РБК, что информация о продаже компании «не соответствует действительности».

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По данным DSM Group (занимается анализом фармацевтического рынка), к ноябрю прошлого года «Эркафарм» был третьей по величине аптечной сетью страны. На рынке аптечных сетей компания занимала 4,4%. По итогам девяти месяцев 2020 года оборот составил 45,4 млрд руб. — на 2% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. К ноябрю 2020 года компании было 1 067 точек продаж. По этим показателям «Эркафарм» опережали только «АСНА» и «Ригла».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), уставный капитал «Эркафарма» — 497 млн руб. Гендиректор компании — Анастасия Карпова.

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Компания была зарегистрирована в июле 1994 года аспирантом московского мединститута Иваном Саганелидзе. Компания сразу вошла в холдинг Бориса (Бидзины) Иванишвили, который на тот момент владел банком «Российский кредит». До 2006 года пост гендиректора предприятия занимал Саганелидзе. Затем топ-менеджмент предприятия менялся как минимум раз в год, писал ранее журнал РБК.

В 2012 году «Эркафарм» выкупила инвестиционная компания Haden S.A., при этом в официальном релизе «Уникор» о сделке сообщалось, что Haden действовала в интересах петербургского ЗАО «Империя-Фарма».

В том же году должность генерального директора «Эркафарма» заняла Анастасия Карпова. После этого компания приобрела петербургскую сеть аптек-дискаунтеров «Озерки», а в 2017 году — аптечную сеть «Радуга — Первая помощь — Ладушка».

Весной 2018 года профильные СМИ сообщили о еще одной сделке «Эркафарм» — приобретении сети «Самсон-фарма», основанной в 1993 году Самсоном Согояном. По данным СПАРК, в марте пост гендиректора «Самсон-фармы» заняла коммерческий директор «Эркафарм» Арменуи Даниелян. В самой «Эркафарм» не подтвердили факт сделки. «Эркафарм» также не раскрывает структуру акционеров.

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