В США умерла вокалистка The Supremes Мэри Уилсон

Мэри Уилсон (Фото: Casey Curry / Invision / AP)

В своем доме в Лос-Анджелесе умерла вокалистка американской поп-группы The Supremes Мэри Уилсон, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ее друга, публициста Джея Шварца.

Ей было 76 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Свои соболезнования выразила еще одна участница The Supremes — Дайана Росс. «У меня столько хороших воспоминаний о времени, проведенном вместе, группа будет жить в наших сердцах», — написала певица в Twitter.

Мэри Уилсон входила в первый состав женской поп и соул группы, также вместе с ней творческий путь начали Дайана Росс и Флоренс Баллард. Первая песня группы Where Did Our Love Go была выпущена в 1964 году и сразу стала хитом.

Флоренс Баллард ушла из The Supremes в 1967 году, ее сменила Синди Бердсонг. В 1970 году сольную карьеру начала Дайана Росс. Мэри Уилсон оставалась в The Supremes вплоть до 1977 года, когда выпускающий лейбл Motown решил расформировать коллектив.