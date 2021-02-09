Во Флориде хакер попытался добавить едкое вещество в систему водоочистки

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Неизвестный хакер попытался отравить воду в американском городе Олдсмар, штат Флорида, получив удаленный доступ к водоочистительной станции. Об этом сообщил на конференции шериф округа Пинеласс Боб Гуалтиери. Видео с пресс-конференции и заявление в связи с инцидентом опубликованы на сайте шерифа.

В нем говорится, что работник станции зафиксировал неавторизованный вход в систему около 8 утра по местному времени (2:00 мск): неизвестный ненадолго подключился и вышел из сети.

Около 13:30 (7:30 мск) хакер вновь подключился к системе станции. Управляя курсором одного из компьютеров, он поменял настройки в программе, контролирующей очистку воды, более чем в сто раз увеличив содержание гидроксида натрия (NaOH, известен также как каустическая сода или едкий натр. — РБК), который обычно добавляют в водопроводную воду в небольших количествах для контроля кислотности. В большой концентрации вещество едкое и токсичное, может вызвать раздражение, ожоги и другие неприятные последствия для здоровья человека.

Оператор водоочистительной станции быстро заметил взлом и вернул настройки системы водоочистки к первоначальным.

Как сообщил шериф округа Пинеласс, оператор смог обезопасить систему водоснабжения, никто из 15 тыс. жителей Олдсмара не пострадал. По его словам, офис шерифа и сотрудники ФБР уже начали расследование инцидента. Систему удаленного доступа на станции, которой воспользовался хакер, отключили.