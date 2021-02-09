Во Флориде хакер попытался добавить едкое вещество в систему водоочистки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 08 фев, 13:58
«Кубок Первого канала» по фигурному катанию станет регулярным Спорт, 12:57 Кремль фразой «другим больше достанется» ответил Зеленскому про вакцину Политика, 12:55 Форвард «Спартака» описал реакцию игроков на уход Кокорина в «Фиорентину» Спорт, 12:50 Следствие запросило домашний арест для мундепа Янкаускаса Общество, 12:50 Пять ключевых ошибок компаний при HR-автоматизации Pro, 12:50 Песков назвал провокационным вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянке Общество, 12:47 Как умная бытовая техника избавила нас от катастроф РБК Стиль и LG ThinQ, 12:41 ASUS объявила о старте продаж ноутбуков с графикой NVIDIA RTX 30 Пресс-релиз, 12:35 В Москве загсы сняли ограничение по числу гостей на регистрации брака Общество, 12:32 Варламова признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 12:14 ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров Бизнес, 12:13 Что есть, когда хочется сладкого РБК, Перекрёсток и Almette, 12:12 Как производят «Спутник V» в Казахстане. Видео Общество, 12:09 Во Флориде хакер попытался добавить едкое вещество в систему водоочистки Общество, 12:02
Общество ,  
0 

Во Флориде хакер попытался добавить едкое вещество в систему водоочистки

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Неизвестный хакер попытался отравить воду в американском городе Олдсмар, штат Флорида, получив удаленный доступ к водоочистительной станции. Об этом сообщил на конференции шериф округа Пинеласс Боб Гуалтиери. Видео с пресс-конференции и заявление в связи с инцидентом опубликованы на сайте шерифа.

В нем говорится, что работник станции зафиксировал неавторизованный вход в систему около 8 утра по местному времени (2:00 мск): неизвестный ненадолго подключился и вышел из сети.

Около 13:30 (7:30 мск) хакер вновь подключился к системе станции. Управляя курсором одного из компьютеров, он поменял настройки в программе, контролирующей очистку воды, более чем в сто раз увеличив содержание гидроксида натрия (NaOH, известен также как каустическая сода или едкий натр. — РБК), который обычно добавляют в водопроводную воду в небольших количествах для контроля кислотности. В большой концентрации вещество едкое и токсичное, может вызвать раздражение, ожоги и другие неприятные последствия для здоровья человека.

Оператор водоочистительной станции быстро заметил взлом и вернул настройки системы водоочистки к первоначальным.

Как сообщил шериф округа Пинеласс, оператор смог обезопасить систему водоснабжения, никто из 15 тыс. жителей Олдсмара не пострадал. По его словам, офис шерифа и сотрудники ФБР уже начали расследование инцидента. Систему удаленного доступа на станции, которой воспользовался хакер, отключили.

Флорида водоснабжение хакер ФБР
Материалы по теме
В 2020 году российские больницы впервые подверглись хакерским атакам
Общество
Греф назвал Сбербанк самой атакуемой хакерами организацией в Европе
Финансы
Взломавшего JPMorgan хакера из России приговорили в США к 12 годам тюрьмы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter