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Мишустин поручил изучить возможность использования плавучих домов

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения по использованию хаусботов на водоемах. Такое поручение он дал по итогам поездки в Карелию, cообщается на сайте правительства.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — написано в поручении.

Предложения должны разработать Минприроды, Минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр до 1 июня.

Хаусбот — это самоходный дом на воде, он обладает мобильностью, сравнимой с судном.

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Фото:rost-niderehe.de

В 2018 году Канал имени Москвы сообщил, что на Пестовском, Химкинском и Клязьминском водохранилищах в Московской области, которые входят в акваторию канала, появится сеть плавучих поселков и отелей. Поселки будут включать 15–30 хаусботов, общая их площадь займет около 1 га водной поверхности и от 0,5 га земельного участка на берегу для парковки и прочей инфраструктуры. В июле 2019 года в Москве спустили на воду разработанный российскими и датскими инженерами хаусбот. Стоимость такого дома составляет 18—24 млн руб.

Созданием домов займется российско-датская компания Houseboat. В марте 2019 года генеральный директор компании Екатерина Карсакова говорила агентству «Москва», что проект плавучего поселка на Химкинском водохранилище. проходит финальную стадию согласования. Всего в ближайшие годы в акватории трех водохранилищ рассчитывают организовать пять подобных плавучих поселков.

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