Мишустин поручил изучить возможность использования плавучих домов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать предложения по использованию хаусботов на водоемах. Такое поручение он дал по итогам поездки в Карелию, cообщается на сайте правительства.

«Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования хаусботов на водных объектах», — написано в поручении.

Предложения должны разработать Минприроды, Минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр до 1 июня.

Хаусбот — это самоходный дом на воде, он обладает мобильностью, сравнимой с судном.