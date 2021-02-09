Во Франции умер сценарист и режиссер Каррьер

Французский сценарист и режиссер, лауреат премии «Оскар» Жан-Клод Каррьер умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на его дочь.

По ее словам, Каррьер не страдал каким-либо конкретным заболеванием и умер во сне в своем доме в Париже вечером 8 февраля. Его похоронят во французской деревне Коломбьер-Сюр-Орб, где он родился.

Каррьер известен как сценарист более 140 фильмов, в том числе «Скромное обаяние буржуазии», «Невыносимая легкость бытия», «Сирано де Бержерак», «Ван Гог. На пороге вечности».

Как режиссер он снял картины «Разрыв» и «Маникюрные ножницы», а также короткометражный фильм «Счастливая годовщина», который принес ему «Оскар».