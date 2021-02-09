В Тегеране заявили о причастности военного к убийству иранского ядерщика

Член вооруженных сил Ирана был замешан в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил глава Министерства разведки Ирана Махмуд Алави, передает Iran International.

«Человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил», — сказал Алави.

Он отметил, что его ведомство не может вести разведдеятельность в вооруженных силах страны. По словам Алави, разведка знала о готовящемся покушении на физика, а также знала, где это произойдет, однако о времени известно не было. За пять дней до убийства министерство сообщило эту информацию соответствующим органам, но предотвратить преступление не удалось.

Фахризаде был убит в конце ноября 2020 года в провинции Мазендеран на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно.