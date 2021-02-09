Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 74,26 (-0,85) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 89,4 (-0,48) Инвестиции, 08 фев, 13:58
Лидеры сената договорились о формате проведения импичмента Трампу Политика, 05:15 Выдачи ипотеки поставили новый рекорд в январе Финансы, 05:00 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 04:25 Российское посольство раскритиковало запрет канала «Россия-РТР» в Латвии Политика, 04:13 Как менялось число смертей с COVID-19 в России в 2020 году. Инфографика Общество, 04:04 В Тегеране заявили о причастности военного к убийству иранского ядерщика Общество, 03:50 «Коммерсантъ» узнал о покупке группой «Регион» НПФ «Сафмар» Гуцериевых Бизнес, 03:41 Член СПЧ сообщила о пропаже переданного задержанным постельного белья Общество, 03:12 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 03:11 В Джорджии начали расследование попыток Трампа отменить итоги выборов Политика, 03:04 Биткоин установил новый рекорд и превысил отметку в $46 тыс. Финансы, 02:12 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 01:55 В Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена с Путиным Политика, 01:34 Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой Общество, 01:18
Общество ,  
0 

В Тегеране заявили о причастности военного к убийству иранского ядерщика

Член вооруженных сил Ирана был замешан в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил глава Министерства разведки Ирана Махмуд Алави, передает Iran International.

«Человек, который занимался первыми подготовительными действиями для покушения, был членом вооруженных сил», — сказал Алави.

Он отметил, что его ведомство не может вести разведдеятельность в вооруженных силах страны. По словам Алави, разведка знала о готовящемся покушении на физика, а также знала, где это произойдет, однако о времени известно не было. За пять дней до убийства министерство сообщило эту информацию соответствующим органам, но предотвратить преступление не удалось.

В Иране убили одного из «отцов иранской ядерной программы»
Политика
Место убийства&nbsp;Мухсина&nbsp;Фахризаде

Фахризаде был убит в конце ноября 2020 года в провинции Мазендеран на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно.

В Тегеране заявляли, что к убийству может быть причастен Израиль. Позднее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что такой же версии придерживаются в разведывательных службах США.

Минобороны Ирана называет Фахризаде руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. При этом СМИ, в том числе The Wall Street Journal, называли ученого «отцом иранской бомбы», а по данным Минфина США, он руководил исследовательской фирмой SPND, разрабатывающей ядерное оружие. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Фахризаде был главой всего ядерного проекта Тегерана.

Читайте на РБК Pro
Как перезагрузить отношения с боссом в новом году. 5 способов Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Руководителям нужно уметь вовремя замолчать — создатель Twitch Прикупить «Битлз»: почему инвесторы раскупают права на хиты — Bloomberg
Иран убийство
Материалы по теме
В Иране убили одного из «отцов иранской ядерной программы»
Политика
NYT узнала о данных разведки США про убийство иранского ядерщика
Политика
СМИ сообщили детали убийства иранского ядерщика
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter