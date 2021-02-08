Тегеран выразил Москве протест из-за названия Персидского залива
Тегеран выразил протест МИД России из-за использования другого названия Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство IRNA.
Иран через свое посольство в России направил МИД ноту протеста, сказал он.
Хатибзаде уточнил, что речь идет о твите российского ведомства в арабоязычной версии официального аккаунта МИД в Twitter, в котором использовалось «фейковое» название залива.
В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива. В комментариях под твитом утверждается, что в сообщении было написано «Арабский залив». На данный момент в твите залив уже называется Персидским.