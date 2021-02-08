Тегеран выразил Москве протест из-за названия Персидского залива

Иран выступает против написания «Арабский залив». Персидский — это традиционное географическое название залива. Он назван в честь древней Персии, на территории которой находится современный Иран. Переименовать его в Арабский пытались покойный президент Египта Гамаль Абдель Нассер и бывший президент Ирака Саддам Хусейн, так как, по их мнению, залив принадлежит всем арабским странам.

В 2006 году иранские власти запретили продажу в стране британского журнала Economist из-за того, что на географической карте в последнем номере издания Персидский залив обозначался как «Залив».

В 2004-м в Иране было запрещено новое издание атласа National Geographic. Тогда на карте рядом с традиционным названием «Персидский залив» в скобках было написано «Арабский залив».