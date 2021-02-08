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Тегеран выразил Москве протест из-за названия Персидского залива

Тегеран выразил протест МИД России из-за использования другого названия Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство IRNA.

Иран через свое посольство в России направил МИД ноту протеста, сказал он.

Хатибзаде уточнил, что речь идет о твите российского ведомства в арабоязычной версии официального аккаунта МИД в Twitter, в котором использовалось «фейковое» название залива.

В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива. В комментариях под твитом утверждается, что в сообщении было написано «Арабский залив». На данный момент в твите залив уже называется Персидским.

Иран запретил британский журнал из-за географической карты
Общество

Иран выступает против написания «Арабский залив». Персидский — это традиционное географическое название залива. Он назван в честь древней Персии, на территории которой находится современный Иран. Переименовать его в Арабский пытались покойный президент Египта Гамаль Абдель Нассер и бывший президент Ирака Саддам Хусейн, так как, по их мнению, залив принадлежит всем арабским странам.

В 2006 году иранские власти запретили продажу в стране британского журнала Economist из-за того, что на географической карте в последнем номере издания Персидский залив обозначался как «Залив».

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В 2004-м в Иране было запрещено новое издание атласа National Geographic. Тогда на карте рядом с традиционным названием «Персидский залив» в скобках было написано «Арабский залив».

Иран Россия Персидский залив
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