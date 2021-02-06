Станцию метро «Невский проспект» открыли для пассажиров
Станцию петербургского метро «Невский проспект» открыли для входа и выхода, сообщил комитет по транспорту города.
«В 14:53 станция «Невский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.
Днем 6 февраля были закрыты для входа и выхода вестибюли станции «Невский проспект» в целях обеспечения безопасности. Комитет по транспорту уточнял, что вестибюли станции закрыли «по требованию ГУ МВД». При этом станция «Гостиный Двор» была доступна для входа и выхода и пересадки.
Кроме того, с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту — от площади Восстания до Дворцовой площади, а также по прилегающим улицам.