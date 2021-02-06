Станцию метро «Невский проспект» открыли для пассажиров

Издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном сообщало, что закрытие станции и движения по «Невскому проспекту» связано с сообщениями в Telegram-каналах о призывах выходить на новую протестную акцию.

Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходили в разных городах России 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в первый раз всего были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве; во второй раз число задержанных превысило 5 тыс. человек, в том числе 1653 в столице.

После решения суда 2 февраля, заменившего Навальному условный приговор на реальный срок по делу «Ив Роше», люди также вышли на улицы в крупных городах страны. По данным «ОВД-Инфо», всего задержали более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве. Ведутся сотни административных производств. Также возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, о нарушении санитарных норм, о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, о хулиганстве, вандализме, повреждении имущества, а также по другим статьям.