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Станцию метро «Невский проспект» открыли для пассажиров

Эскалатор на станции метро Невский проспект
Эскалатор на станции метро Невский проспект (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Станцию петербургского метро «Невский проспект» открыли для входа и выхода, сообщил комитет по транспорту города.

«В 14:53 станция «Невский проспект» открыта для входа и выхода пассажиров», — говорится в сообщении.

Днем 6 февраля были закрыты для входа и выхода вестибюли станции «Невский проспект» в целях обеспечения безопасности. Комитет по транспорту уточнял, что вестибюли станции закрыли «по требованию ГУ МВД». При этом станция «Гостиный Двор» была доступна для входа и выхода и пересадки.

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Кроме того, с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту — от площади Восстания до Дворцовой площади, а также по прилегающим улицам.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном сообщало, что закрытие станции и движения по «Невскому проспекту» связано с сообщениями в Telegram-каналах о призывах выходить на новую протестную акцию.

Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходили в разных городах России 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в первый раз всего были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве; во второй раз число задержанных превысило 5 тыс. человек, в том числе 1653 в столице.

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После решения суда 2 февраля, заменившего Навальному условный приговор на реальный срок по делу «Ив Роше», люди также вышли на улицы в крупных городах страны. По данным «ОВД-Инфо», всего задержали более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве. Ведутся сотни административных производств. Также возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, о нарушении санитарных норм, о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, о хулиганстве, вандализме, повреждении имущества, а также по другим статьям.

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